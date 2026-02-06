A lua cheia deste sábado (7) ilumina a 2ª edição de 2026 da Série Diálogos Musicais, iniciativa do Instituto Biapó em parceria com o Sesc-Fecomércio Senac. O convidado da vez é o violinista André Correia (foto), que propõe duas apresentações na cidade de Goiás, pensadas para diferentes escutas, espaços e experiências musicais, reafirmando a música como encontro e presença.\nO primeiro concerto acontece às 17h, na Associação Mulheres Coralinas, em um formato mais intimista. Em um ambiente que privilegia a proximidade entre artista e público, o violino percorre caminhos de delicadeza, técnica e liberdade criativa, convidando a uma escuta atenta e compartilhada, em sintonia com o espaço e com quem o ocupa.\nÀ noite, às 21h30, André Correia se apresenta na Casa do Rio, no Instituto Biapó, em um concerto aberto ao público que amplia a experiência iniciada à tarde. A proposta é expandir o diálogo musical em um ambiente onde a arte se afirma como troca, vivência coletiva e relação direta com o território, reforçando a vocação do Biapó como espaço de criação e circulação cultural.