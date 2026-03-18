Em Emergência Radioativa, série da Netflix lançada nesta quarta-feira (18), Goiânia vive o maior acidente radioativo já ocorrido no Brasil e o maior do mundo fora de usinas nucleares. O ponto de partida é o acidente real com o césio 137, história ainda pouco conhecida por muitos brasileiros e apresentada ao longo de cinco episódios, com direção de Fernando Coimbra. Com nomes como Johnny Massaro, Tuca Andrada e Leandra Leal no elenco, a minissérie traz fatos conhecidos dos goianos, explorando histórias de personagens reais para compor a trama.\nA essência da história com o césio 137 está toda ali, desde o primeiro episódio. Em uma Goiânia cenográfica, no dia 13 de setembro de 1987, um carro de pamonha passa enquanto Lúcio e Carlinhos caminham pelas ruas. Eles conversam sobre futebol enquanto levam um carrinho de mão em direção a um casarão abandonado, que logo vemos se tratar do antigo Instituto Goiano de Radioterapia, como diz em uma placa tombada.