No futebol, a maior partida acontece fora das quatro linhas. É aí que Jogada de Risco entra em campo. A série original Globoplay já está disponível no streaming, com liberação de dois episódios por semana, sempre às quintas, até o dia 13 de agosto. O público vai poder mergulhar nos bastidores do universo do esporte mais popular do mundo e acompanhar tramas que transitam por negociações milionárias, relações de poder, ética, homossexualidade, saúde mental, entre outros temas.Para o supervisor de texto Lucas Paraizo, o foco da série é explorar situações que raramente ocupam o centro da narrativa. “O grande diferencial está justamente em revelar o que o público normalmente não vê: os bastidores desse universo. Nosso objetivo não era retratar o futebol que todos já conhecem, mas lançar luz sobre as histórias que acontecem longe dos holofotes”, afirma.O idealizador Cauã Reymond fala sobre o desenvolvimento do projeto. “Fiz uma pesquisa gigantesca de vários meses e conversei com muitas pessoas do meio do futebol. A série não é inspirada em fatos reais, mas é inspirada na realidade”, ele comenta. O diretor Bruno Safadi também pontua: “Eu gosto de pensar nesses bastidores como uma dramaturgia de luz e sombra, do permitido e do interdito, porque esse lugar envolve sugestão e imaginário. Dentro desse olhar, a série aborda relações familiares e dinâmicas íntimas, negociações entre clubes, agentes e jogadores, além de tratar de temas que estão muito relevantes tanto no mundo do esporte, quanto na nossa sociedade”.Nos dois primeiros episódios da série, Maurício (Cauã Reymond) e Cris (Mariana Sena) correm contra o tempo às vésperas da final do campeonato estadual para garantir que Luan (Juan Paiva) faça uma boa partida e possa garantir um futuro promissor, enquanto dívidas e traições revelam o jogo por trás do jogo. Além disso, a dupla de agentes precisa intervir e elaborar um plano em parceria com Rita (Leticia Colin) quando Geraldo (Breno Ferreira) se envolve em um escândalo midiático que pode comprometer sua carreira. Idealizada por Cauã Reymond, Jogada de Risco tem criação de Thiago Dottori, Sofia Maria e Cauã Reymond, roteiro final de Thiago Dottori, supervisão de texto de Lucas Paraizo, direção de Bruno Safadi, produção de Isabela Bellenzani e direção de gênero Dramaturgia de José Luiz Villamarim.