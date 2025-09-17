Na fictícia Guarambá, localizada no Cerrado Mineiro, criaturas fantásticas e sentimentos intensos dão vida à trama de Vermelho Sangue, nova série original Globoplay. Com mistério, terror, fantasia e muito romance, a produção, que traz uma narrativa profundamente brasileira, estreia no dia 2 de outubro com seis episódios inéditos e, no dia 9, outros quatro desembarcam no streaming. É nesse cenário que os caminhos das jovens Luna (Leticia Vieira) e Flora (Alanis Guillen) se encontram. Enquanto Luna carrega consigo o peso de transformar-se em loba-guará a cada lua cheia, Flora é vista como uma figura estranha pelos jovens de sua cidade, pois deseja ser e viver o extraordinário. Se para Luna a transformação é um fardo, para Flora a falta dela é uma frustração. As duas têm em comum a sensação de não caberem nos lugares onde vivem e, por isso, suas relações dificilmente evoluem. “Luna é uma menina com muitas questões e anseia a cura para a sua condição. O pai foi embora quando ela era bebê, ela não conviveu com ele e sua genética de loba-guará vem desse pai. É corajosa, está aprendendo a lidar com sua fera interior e tem muita fome de aventura e de conhecer um mundo que lhe foi negado pela mãe, por uma superproteção que existe desde quando ela começou a se transformar”, conta Leticia Vieira. Alanis Guillen complementa: “A Flora também tem a sensação de não caber onde vive. Ela quer abandonar Guarambá e todo o conservadorismo que enxerga não só na cidade, mas também entre membros de sua própria família. Coincidentemente, ela é conhecida e importunada pelo apelido de “lobimoça”, devido a uma experiência que teve ainda menina”, destaca a atriz. Os dilemas e insatisfações pessoais que as jovens carregam não serão os únicos desafios que enfrentarão. A relação entre elas é atentamente acompanhada pelos vampiros bicentenários Michel (Pedro Alves) e Celina (Laura Dutra), que chegam à cidade fingindo serem irmãos e escondem um segredo: a real motivação da VPTech – empresa que financia o Instituto de Biologia de Guarambá – ao investir em uma pesquisa com lobos-guará. Os vampiros não medirão esforços para esconder qualquer rastro que coloque em risco seu clã e a pesquisa.Nesse contexto de brasilidade e mistério, o lobo-guará detém o título de maior canídeo silvestre da América do Sul e encarna um aspecto fundamental da série: sua essência nacional. Para além de uma fauna ricamente diversa, com destaque para a Serra da Canastra, em Minas Gerais – um cenário fundamental na trama –, a série é marcada por histórias fantásticas e bastante populares, como a dos lobisomens. Em Vermelho Sangue, esse lugar é ocupado por uma “lobimoça-guará”. “Os livros de ‘monstros’, como vampiros e lobisomens, existem há séculos, e sempre atualizaram as discussões e conflitos da sua época, do seu momento histórico-cultural. Com essa série não é diferente. Nosso objetivo foi ter no centro dessa história um olhar feminino, pois, geralmente, os ‘monstros’ das histórias são homens”, conta Rosane Svartman, autora e criadora da série que possui um fascínio, desde a adolescência, por obras de ficção científica e fantasia. Claudia Sardinha, também autora e criadora da obra, faz coro às palavras de Rosane. “É muito forte colocarmos o olhar feminino nesse momento em que as mulheres estão tentando buscar esses espaços; que consigamos falar sobre uma ‘lobimoça’ que entra em um ambiente muito masculino. Ela é rara, é a primeira e tem essa responsabilidade, esse peso”, explica Claudia. “Nós falamos sobre os limites da ciência, sobre o que é natural, sobre a ética da interferência por intermédio da personagem que está sendo estudada – é uma questão da natureza dela, mas vira um objeto de estudo científico. Falamos também de autoaceitação com essa questão da ‘cura’; sobre o quanto a ciência pode interferir na natureza humana, selvagem; e na exploração do estrangeiro sobre a nossa diversidade”, complementa. Vermelho Sangue é uma série original Globoplay e conta com dez episódios. A obra estreia no dia 2 de outubro com seis episódios inéditos e, no dia 9, os outros quatro desembarcam no streaming. Criada e escrita por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com direção artística de Patricia Pedrosa, produção de Erika da Matta e Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim, a trama também tem no elenco nomes como Alli Willow, Ana Clara, Bete Mendes, Fafá Renó, Flávio Souza, Heloísa Jorge, Rogeann Bibiano e Rodrigo Lombardi.