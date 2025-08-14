Séries de western nunca saíram de moda e continuam atraindo públicos de diferentes gerações. No início, os filmes do gênero, como Stagecoach (1939) e The Searchers (1956), mostravam um Oeste desafiador e violento, onde a sobrevivência era incerta e a lei frequentemente falhava. Quando chegou à televisão, principalmente nos anos 1950 e 1960, com produções como Gunsmoke, Bonanza e The Lone Ranger, a abordagem mudou. Os chamados “enlatados” e seriados exibiam um cenário mais ingênuo, priorizando entretenimento familiar. Essa transição ajudou a consolidar o western como um produto popular na cultura americana e como uma fábrica de filmes e seriados no mundo todo. Mais do que um gênero audiovisual, o western moldou o estilo — influenciou a moda, popularizando chapéus de aba larga, botas de couro e camisas xadrez — e ajudou a criar um imaginário coletivo sobre coragem, aventura e liberdade que persiste até hoje.