O Globoplay inicia dezembro recheado de novidades, unindo a emoção do conteúdo ao vivo à liberdade de assistir quando e onde quiser. O mês traz as grandes decisões do esporte, além de muita música, séries, filmes, novelas e reality shows, com diversão garantida para todos os públicos. Já a partir desta segunda-feira (1º), o público poderá revisitar a trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira. Cazuza Além da Música chega ao streaming, com quatro episódios, sendo o primeiro disponível e aberto para todo o público, incluindo não-assinantes. Produzido pela Conspiração, com direção de Patrícia Guimarães, roteiro de Victor Nascimento e supervisão de Carolina Albuquerque, a obra acompanha a jornada multifacetada de um ícone que arrebatou o país com sua voz, sua vulnerabilidade e seu pioneirismo ao assumir a aids, levando ao público um olhar profundo sobre sua influência na música, na cultura e na sociedade brasileiras. O documentário traça um retrato íntimo de Cazuza, desde o “menino Agenor” que descobriu no palco sua liberdade e poesia, a ascensão meteórica com o Barão Vermelho e sua explosiva carreira solo com Exagerado, até o período mais crítico e transformador de sua vida. A produção ainda conta com arquivos inéditos e depoimentos de familiares, amigos e parceiros da música. No dia 12, é a vez de conferir Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário, a primeira novelinha original Globoplay, protagonizada por Gustavo Mioto e Maya Aniceto. Na trama, Cindy (Maya Aniceto) é uma talentosa cantora e mãe solo, que se apaixona por Diego (Gustavo Mioto), um misterioso milionário que finge ser músico e pobre para conquistá-la. Produzido pela Formata, a obra tem 50 episódios com duração máxima de 2 minutos. Os sete primeiros episódios do conteúdo serão disponibilizados gratuitamente para todos os usuários logados no Globoplay e nas redes sociais da plataforma. Os demais episódios estarão disponíveis com exclusividade para assinantes, acessível somente no aplicativo Globoplay para consumo via celular. As emoções e desfechos de Túnel do Amor estão reservados para o dia 3 de dezembro, com a chegada dos cinco últimos episódios da quarta temporada, com uma final especialíssima. Sob o comando da apresentadora Ana Clara, a atração reúne dez duplas de amigos que embarcaram no desafio de escolher o par perfeito para o parceiro enquanto vivem o experimento nas Casas Solar e Grafite. Para os apaixonados por esporte, dezembro no Globoplay será um mês recheado de emoções e decisões, com os sinais da TV Globo e Ge TV liberados para todos os usuários, e o do Sportv para os assinantes do plano premium. O ponto alto fica por conta das emoções finais do Brasileirão e da Copa do Brasil, com cobertura da TV Globo e Sportv. Já as Superligas Feminina e Masculina de Vôlei seguem aquecendo as quadras brasileiras com seus primeiros turnos até os dias 20 e 22 de dezembro, com exibição pelo Sportv e Ge. Para os assinantes do plano premium, o Sportv ainda terá a estreia de Acesso Total – Palmeiras no dia 15 e o especial 1995 - No Tempo dos Bad Boys a partir do dia 11.