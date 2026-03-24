-VÍDEO COM BATALHA DE RIMAS (1.3390205)\nUma dupla sertaneja tem viralizado nas redes sociais com batalhas de rimas entre Goiás e Minas Gerais. Nas redes sociais da dupla Day e Lara, vários internautas reagiram se divertindo com a postagem e acharam difícil escolher uma vencedora, uma seguidora concluiu: “Amo uma disputa saudável”.\nO vídeo mais recente, publicado nesta segunda-feira (23), atraiu vários internautas dos dois estados e de outros locais do país. A cantora Day Camargo começou a batalha de rimas dizendo:\nEu nasci em Goiânia, terra do sertanejo. Além de cantar para cacete é bom de cama e bom de beijo”.\nEm meio a uma torcida feminina, com direito a aplausos e muita vibração, Lara Menezes rebateu: “Eu sou de Minas Gerais, a terra do queijo fresquinho, nós regaça na pegada e ainda come quietinho”.