O sertanejo Ray, da dupla Renan e Ray, passou mal em uma chácara nessa terça-feira (5) e foi internado no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia. Segundo o assessor da dupla, Saulo Costa, o cantor, que tem 63 anos, está entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o quadro é considerado grave. Ainda não se tem um diagnóstico do problema, mas os sintomas incluíam dor abdominal forte e febre.\nA chácara onde Ray passou mal fica em Bela Vista, na Região Metropolitana da capital. Inicialmente, o cantor foi levado a uma unidade de saúde próxima. Depois, por volta das 21h, precisou ser transferido para o Ruy Azeredo. Em um comunicado nas redes sociais da dupla, a assessoria informou que os shows dos entre os dias 7 e 10 de maio foram cancelados (leia na íntegra ao final do texto).\nComunicado\nInformamos que os shows da dupla Renan e Ray, que seriam realizados entre os dias 07 e 10 de maio de 2026, foram cancelados em razão de um problema de saúde do cantor Ray, que se encontra hospitalizado e impossibilitado de se apresentar no momento.