O mês de novembro marca a fundação da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás – Aflag, que em 2025 celebra 56 anos de existência. Na noite desta terça-feira (11), o plenário da Câmara Municipal de Goiânia recebeu a sessão especial em homenagem à trajetória da instituição e suas acadêmicas, que destacam a literatura, as artes e a cultura goiana há mais de meio século. A propositura é do vereador Anselmo Pereira, vice-presidente da Casa.\nA solenidade celebrou as 40 Aflaguianas, as instituições e personalidades de destaque do ano. Entre as personalidades homenageadas está a jornalista Cileide Alves, colunista do POPULAR e comentarista da CBN Goiânia, em reconhecimento ao talento, àarte e aos relevantes serviços prestados às comunidades goiana e brasileira.\n“O trabalho com a escrita é o que nos une nessa homenagem. Esse reconhecimento é ao meu trabalho como jornalista, que cria a partir de um olhar sobre os acontecimentos, a apuração e a forma como você escolhe contar essas histórias”, comenta Cileide, autora da biografia Iris Rezende - De Líder Estudantil a Governador (1958-1983).