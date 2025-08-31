A cada 15 dias, o psicanalista Jorge Cordeiro reserva a manhã de sábado para oferecer atendimentos gratuitos na Praça do Sol, no Setor Oeste. “O projeto Psicanálise na Praça é um convite para o autocuidado. É um momento para acolher as pessoas para lidar com a angústia do cotidiano, tratar, ajudar ou encaminhar para outros profissionais”, comenta. Jorge leva duas cadeiras de praia, uma lousa com o nome do projeto escrito, caderno, caneta e disposição para ouvir quem se senta ao seu lado. “Escutar é o caminho para viver melhor”, diz.A principal intenção do projeto é diminuir o sofrimento das pessoas e criar uma comunidade de escuta. Jorge fica no local entre 7 e 13 horas, com atendimentos feitos por agendamento. Basta enviar uma mensagem no perfil do Instagram do Psicanálise na Praça (@psicanalisenapraca) e escolher o melhor horário entre os disponíveis passados pela equipe. “Tenho pacientes que voltam há quase uma década”, conta.A primeira sessão na praça aconteceu em 2012, mas a ideia surgiu ainda na infância de Jorge, nas rodas de conversa na fazenda com sua família. “Todos se reuniam no início da noite para ouvir os mais velhos e aprender como viver melhor. Depois de muitos anos, comparei essa vida da roça com a cidade que estava cada vez mais adoecida. Daí pensei: se funciona lá, posso recriar esse ambiente na cidade e ajudar as pessoas”, explica.Entre as motivações de Jorge está também a tentativa de dissolver preconceitos, como a psicofobia. “A cidade tem sido um ambiente de isolamento, solidão, ansiedade e tantos outros transtornos mentais e sofrimento psicológico”, aponta. Diante disso, o convite do profissional é simples: sentar na cadeira e responder à primeira pergunta: “Qual história você quer me contar?”. “Não é análise ou terapia. A praça é um convite ao diálogo e à escuta. Talvez ao tratamento, mas a ideia é dialogar e conversar”, diz. O psicanalista começou o projeto de escuta em praças públicas da capital há mais de dez anos e nos últimos meses a repercussão tem sido bem grande. “A demanda aumentou muito, mas o projeto também tem chegado a profissionais que desejam colaborar”, conta. O perfil de quem procura Jorge na praça é diverso, segundo ele. “Porém, a procura mais recorrente é de mulheres acima de 30 anos com casos de violência doméstica, transição de carreira, manejo da ansiedade, dificuldade para dormir, depressão e sofrimentos relacionados ao uso de redes sociais”, diz.AjudaAnualmente, a campanha Setembro Amarelo promove a conscientização sobre a prevenção do suicídio com o objetivo de promover o cuidado com a saúde mental, o acolhimento e a valorização da vida. Em 2024, foram registradas mais de 472 mil licenças médicas concedidas para afastamentos de trabalho por ansiedade e depressão, um crescimento de 68% em relação ao ano anterior. É o maior número desde 2014.O tema da campanha deste ano é Se Precisar, Peça Ajuda!, incentivando a população a falar sobre o assunto para que pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise saibam que tem a quem recorrer. “Nós não podemos subestimar ou desprezar comportamentos de isolamento e tristeza”, comenta o psicólogo Eduardo Corcelli. Esse comportamento precisa de atenção redobrada quando se trata de idosos. “Por isso, é preciso que família, amigos e a sociedade em sua totalidade aprendam a identificar estes sinais de alerta e a oferecer acolhimento. Temos de entender que o nosso corpo fala. Então, qualquer sintoma ou qualquer ação ou intenção que vai prejudicar a saúde mental é visível”, aponta. A depressão, por exemplo, é um sintoma e transtorno psíquico muito comum nos idosos. “As políticas públicas de prevenção do suicídio são fundamentais para reduzir a taxa de suicídio nessa parcela da população. Quando se fala de suicídio, não tem um perfil ideal, desenhado”, explica. “É importante que as políticas públicas possam garantir ao idoso acesso ao serviço de saúde mental e apoio emocional.”O psiquiatra Thyago Antonelli Salgado destaca que, mesmo que não seja possível uma ajuda especializada no momento em que uma pessoa em crise depressiva, de ansiedade ou com ideações suicidas pede ajuda, uma escuta acolhedora pode estimular a comunicação com aqueles que podem auxiliá-la. Já o tratamento psiquiátrico pode ser realizado em diferentes intensidades e avaliado caso a caso. “Em um transtorno que tem intensidade mais leve, uma abordagem de psicoterapia pode já ser eficiente. Mas à medida que apresenta uma maior gravidade, muitas vezes é preciso um tratamento combinado, e é importante utilizar dos fármacos”, diz Thyago.