Setembro chega com grandes novidades no Globoplay, que se consolida como destino certo para os fãs de música com a transmissão do Rock in Rio 2026, que acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. A 41ª edição do festival reúne grandes nomes da música nacional e internacional em uma programação que passa por diferentes gêneros, incluindo rock, pop, música brasileira e K-pop. A cobertura será multiplataforma, com transmissão dos cinco palcos pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis, além de conteúdos exclusivos e cobertura especial na TV Globo. No canal por assinatura Multishow, a transmissão começa diariamente às 15h15, enquanto o Canal Bis entra no ar a partir das 15h50. Para assinantes do plano Premium do Globoplay, a cobertura completa estará disponível pelo streaming, com acesso também a um sinal extra do Multishow em 4K. E quem não é assinante também poderá acompanhar os cinco palcos do Rock in Rio pelo sinal aberto, que vai se revezar entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30. A TV Globo exibe flashes durante a programação e um especial todas as noites do festival.O mês reserva também a estreia do reality show original Herança em Jogo, que promete muita tensão e estratégia. Sob o comando do apresentador Rodrigo Faro, a competição reúne um grupo de anônimos em uma luxuosa propriedade para disputar uma fortuna deixada por uma figura misteriosa, a Falecida (Susana Vieira). Para conquistar o prêmio, eles precisam trabalhar juntos em instigantes missões coletivas propostas pelo Testamenteiro, mas apenas um vencedor decide, em segredo, como dividir o valor a cada final de ciclo.Na dramaturgia, a segunda temporada da série original Vermelho Sangue eleva o tom da fantasia e do romance no dia 17 de setembro. Nos novos episódios que chegam no streaming, os protagonistas Luna (Leticia Vieira), Flora (Alanis Guillen), Michel (Pedro Alves) e Celina (Laura Dutra) descobrem os altos custos de seus sonhos e das suas escolhas. Eles terão de arriscar as próprias existências para defender o que acreditam e as pessoas que amam.Filmes e sériesA seleção de séries e filmes internacionais do Globoplay traz como principal destaque em setembro a série policial Invasão a Paris, que chega no dia 22 acompanhando a corrida contra o tempo de um agente para impedir uma complexa conspiração terrorista na capital francesa. A programação do mês reserva ainda o desembarque do aclamado drama familiar This Is Us (Temporadas 1 a 6) no dia 2, revelando a história emocionante e multigeracional da família Pearson desde o nascimento dos trigêmeos em 1979. A sensualidade e a ternura ganham espaço no dia 5 com o filme Atrevida: A Paixão Não Tem Regras, que apresenta a história amorosa surpreendente decorrente de uma aposta entre uma estudante ambientalista e um empresário. E, também, a estreia dos filmes Ninfomaníaca - Volume I e Ninfomaníaca - Volume II, que narram as perigosas aventuras sexuais de Joe (Charlotte Gainsbourg), uma ninfomaníaca declarada. O suspense envolve a tela no dia 9 com a série francesa A Fraude do Século, inspirada no golpe real das cotas de carbono ocorrido em Paris em 2009. No dia 12, os fãs de romance fantástico celebram a chegada de Crepúsculo, A Saga Crepúsculo: Lua Nova, A Saga Crepúsculo: Eclipse e A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 e Parte 2 trazendo os dilemas e perigos do amor entre Bella Swan (Kristen Stewart) e Edward Cullen (Robert Pattinson). Fechando o pacote de cinema em casa, no dia 26, o drama nacional (Des)controle traz Carolina Dieckmann no papel de uma escritora bem-sucedida, que vive uma recaída no vício em álcool em razão das pressões da rotina.