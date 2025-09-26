O cantor e compositor Seu Jorge será uma das atrações do Claque Cultural, projeto realizado pelo Sesc e Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada. O show gratuito acontece no dia 4 de outubro, no Centro de Convenções da PUC Goiás, e compõe a programação de abertura do projeto realizado em todo Estado.\nSeu Jorge é um dos artistas mais singulares da música brasileira contemporânea, capaz de transitar entre o samba, a MPB e sonoridades internacionais sem perder a essência que vem das ruas. O cantor e compositor construiu sua trajetória a partir de experiências intensas, que se refletem tanto na sua interpretação quanto na sua composição. Sua voz grave, marcada por uma força visceral, transformou-se em identidade própria, reconhecida dentro e fora do Brasil.\nAlém da música, Seu Jorge também encontrou espaço no cinema, onde seu carisma e presença cênica abriram portas em produções nacionais e internacionais. Desde Cidade de Deus (2002) até The Life Aquatic with Steve Zissou (2005), ele expandiu seu alcance artístico, provando-se um intérprete versátil que vai além do palco. Essa intersecção entre música e atuação fortaleceu sua imagem como um artista completo, capaz de emocionar em diferentes linguagens.