Shakira já está no Rio de Janeiro para o show gratuito que fará na Praia de Copacabana neste sábado (2). A artista desembarcou na manhã desta quarta-feira (29) no Aeroporto Internacional Tom Jobim, em um esquema discreto, longe do saguão principal.\nShow de Shakira impulsiona reservas em hotéis\nTaylor Swift lidera indicações para o American Music Awards\nAnitta perde a paciência com fã após ser questionada sobre clipe com Shakira\nO jatinho que trouxe a cantora pousou ainda pela amanhã, com desembarque realizado em um local reservado. Na saída, Shakira, vestindo um corset branco e calça jeans estilizada, apareceu para um grupo de fãs e curiosos que aguardavam do lado de fora, acenou e fez um coração com as mãos.\nNas redes sociais, a organização do evento celebrou a chegada com uma mensagem à cantora: "Bem-vinda ao Rio, Mami!".