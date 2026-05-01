Em 28 de agosto de 1997, o Clube Jaó recebia o show da estrela do pop latino Shakira, que estava em turnê pelo Brasil do icônico disco Pies Descalzos (1995). A cantora estava em ascensão, era uma das grandes promessas da música e o álbum se tornou um marco de sua carreira. A partir dele, a promessa latina se firmou como artista global. No fim de semana em que Shakira realiza o maior show de sua carreira nas areias de Copacabana, o POPULAR resgata sua passagem por Goiânia há quase 30 anos.\nA enóloga Helga Barroso, 46 anos, lembra que o amigo Carlos Cipriano a convidou para o show que aconteceu no pavilhão Ara Macao, do Clube Jaó, com ingressos a R$ 15. "Na época, tínhamos 17 anos e éramos estudantes na Escola Técnica Federal de Goiás. Tive que aprender as músicas antes do show para não passar vergonha (risos)”, conta. Ela, que reside na região de Champagne, na França, comenta que sempre que saíam nas noites da capital acabavam encontrando uma grande turma, e no show não foi diferente. Estava “todo mundo” lá.