A cantora Shakira lançou, nesta sexta-feira (15), a faixa "Dai Dai", escolhida para representar oficialmente a Copa do Mundo Fifa 2026. A música foi produzida em colaboração com o cantor nigeriano Burna Boy e chegou às plataformas de streaming acompanhada de um videoclipe.\nO novo lançamento marca mais uma participação da artista em trilhas ligadas à Copa com a música "Waka Waka" ("This Time for Africa"), de 2010, e "La La La", associada ao mundial de 2014, realizado no Brasil.\nEm "Dai Dai", a proposta musical aposta na mistura de ritmos latinos com influências africanas, seguindo uma linha dançante e celebrativa. A escolha mantém a tradição de músicas criadas para mobilizar o público durante a competição.\nAs imagens do videoclipe foram gravadas no Maracanã, no Rio de Janeiro. Antes do lançamento oficial, a cantora já havia divulgado prévias da produção em suas redes sociais, aumentando a expectativa dos fãs.