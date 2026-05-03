Foi com um macacão brilhante estampado com a bandeira do Brasil que Shakira subiu ao palco na praia de Copacabana neste sábado (2). "Boa noite, Rio", ela gritou para uma multidão já impaciente com seu atraso de mais de uma hora enquanto entoava "La Fuerte".\nO show, previsto para as 21h30, teve início às 23h05. Foi um atraso maior do que o de Lady Gaga no ano passado e o de Madonna, no retrasado. A assessoria da cantora informou ao canal Multishow que a demora se deveu a problemas pessoais.\nMas após um discurso emocionado, o público já parecia tê-la perdoado. "Não posso acreditar que estou aqui com vocês. E pensar que eu cheguei aqui quando tinha 18 anos, sonhando em cantar para vocês. E agora olha isso."\n"Não existe melhor coisa do que quando uma lobinha se encontra com sua alcateia brasileira", continuou, evocando o animal que intitula um de seus discos, "She Wolf", e em cuja simbologia de mulher forte e independente ela tanto vem insistindo em sua atual turnê.