A história de Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos) começa na Vila Maravilha, comunidade localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde cresceram como vizinhas. Filhas únicas de suas famílias, tornaram-se como irmãs. Unidas por uma forte amizade, viveram juntas a adolescência e a juventude, compartilhando a vida, os planos e as esperanças. Bela desejava se tornar médica; Juli sonhava em ser mãe. E, embora projetassem futuros diferentes, sempre estiveram presentes uma para a outra. Foi entre a cumplicidade e a parceria que, cada uma à sua maneira, desafiou o mundo, enfrentou as desigualdades e construiu caminhos possíveis. É nesse laço que nasce a trama de Por Você, próxima novela das 7 da Globo.Determinada e resiliente, Bela se dedicou aos estudos desde cedo. Criada pela mãe, Domingas, que trabalhava como empregada doméstica na casa da família Romano, cresceu observando o cotidiano dos patrões da mãe no Hospital & Maternidade Luz, pertencente à família. Ainda menina, ao acompanhar de perto esse universo, se encantou pela medicina e descobriu sua vocação. Após o ensino médio, conquistou a tão sonhada vaga na faculdade e viveu seu primeiro amor ao conhecer Gabriel (Thiago Lacerda). Com o passar dos anos, Bela construiu uma carreira sólida e, movida por um firme propósito, enfrentou perdas pessoais e renunciou a afetos em nome de seus objetivos. A oportunidade de estudar em Londres marcou um passo definitivo em sua jornada como médica, mas também provocou o fim de seu relacionamento. De volta ao Brasil, firmou-se como uma ginecologista e obstetra respeitada, com a estabilidade que sempre buscou. Passou, assim, a dedicar seus dias à profissão, a priorizando acima da vida afetiva. A médica hoje vive em um apartamento confortável no bairro da Lagoa, próximo ao seu local de trabalho. No mesmo período, Juli trilhou um caminho distinto. Amorosa e dedicada, construiu sua vida em torno da família. Tornou-se mãe de quatro filhos e passou a enfrentar sozinha os desafios da maternidade após o marido deixá-la e sumir no mundo. Apesar das diferenças de percurso, a amizade entre Bela e Juli permaneceu firme, atravessando o tempo e as circunstâncias. Sempre presente, Bela incentivou a amiga a buscar uma profissão e lhe ajudou a se formar como técnica de enfermagem. As duas passam, então, a trabalhar juntas no Hospital & Maternidade Luz. De um lado, Bela valoriza a própria liberdade e se dedica intensamente à carreira, sem espaço para relacionamentos ou filhos; de outro, Juli encontra sentido na entrega à maternidade e à família. Duas trajetórias marcadas por escolhas difíceis, que revelam diferentes formas de coragem. Até que o destino impõe uma ruptura irreversível. Em um dia ensolarado, pelas ruas do Rio de Janeiro, Bela dirige enquanto Juli está ao seu lado no banco carona. Quando o sinal abre, um carro surge desgovernado, em alta velocidade e atinge o veículo da médica com forte impacto. Em um instante, tudo se rompe. Juli perde a vida, deixando a Bela, que sobrevive ao acidente, um último pedido: que cuide de seus filhos. É nesse momento que a médica se vê diante de seu maior desafio emocional. De repente, todo o seu universo é confrontado por uma nova responsabilidade, capaz de mudar sua forma de enxergar o mundo. A partir dessa perda devastadora, o laço entre Bela e Juli se transforma em legado. O amor que as uniu desde a infância permanece vivo nas escolhas de Bela, nas memórias compartilhadas e na missão de honrar a vida da amiga. Entre culpa, afeto e redescobertas, ela será levada a rever suas prioridades. A complexidade emocional de Bela, marcada por ambições, perdas e recomeços, e a trajetória atravessada por uma maternidade inesperada, ganha vida através de Sheron Menezzes, que destaca sua conexão com a personagem. “A cada capítulo que eu leio, e a cada camada da Bela que eu desbravo, eu me reconheço um pouco. É uma mulher guerreira, que não mede esforços e encara os desafios com dignidade, sempre em busca dos seus objetivos, e muito humana: erra, acerta, briga, aceita, conserta e muda de opinião. Quando está tudo dando certo na vida, cai em seu colo um desafio que ela nunca imaginou. E ela vai dar conta ou não? Estou preparada para viver isso intensamente junto com a Bela”, revela a atriz. Na pele de Juli, Lucy Ramos mergulha em uma história atravessada por afeto, cuidado e resistência em seu retorno às novelas depois de se tornar mãe. “Quando conheci a história da Juli, me emocionei profundamente. Além de estar voltando ao trabalho após um ano dedicada à maternidade, agora, retorno dando vida a essa mãezona que é a Juli. Uma mãe solo que trabalha duro para sustentar os filhos, com muito amor, carinho e dedicação. Vejo muito da Juli na minha própria mãe. Somos três irmãos e minha mãe cuidou de nós sozinha, assim como a personagem. Interpretar essa mulher é representar tantas brasileiras que batalham diariamente e fazem de tudo pelos seus filhos. A única rede de apoio da Juli é a amiga Bela. Sem pais ou parceiros, elas se completam: uma ajuda, acolhe e apoia a outra em suas dificuldades e dores. É uma amizade muito bonita de acompanhar”, relata.