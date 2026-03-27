Espaço Caramelo, localizado no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia (Divulgação / Shopping Passeio das Águas)\nO Shopping Passeio das Águas, localizado em Goiânia, inaugurou o Espaço Caramelo, que fica aberto no horário de funcionamento do shopping para receber pets e tutores. Além do ponto de encontro durante a semana, neste sábado (28), o espaço receberá o evento Adota Pet, das 14h às 17h30, projeto que incentiva a adoção responsável.\nO Espaço Caramelo foi inaugurado na última quinta-feira (19). Segundo a assessoria do shopping, o principal objetivo é criar um ambiente acolhedor para que os pets e tutores possam aproveitar, brincar e relaxar durante os passeios no shopping. O Espaço Caramelo conta com o “Au Au da Fama”, uma caminha para descanso, comedouros, bebedouros e ainda bancos para os tutores.