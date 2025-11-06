Decoração de natal do Flamboyant Shopping (Divulgação/ Flamboyant Shopping)\nAs festas de fim de ano estão chegando e as decorações de natal dos shoppings de Goiânia movimentam a cidade com árvores gigantes e visitas do papai noel. O POPULAR te mostra as programações dos shoppings da capital e região metropolitana.\nFlamboyant Shopping\nLocalizado no bairro Jardim Goiás, o Flamboyant Shopping irá inaugurar sua decoração de natal na noite desta quinta-feira (6) com a chegada do papai noel. A cada portaria de acesso ao shopping, o visitante pode se deparar com adereços natalinos, revelando aos poucos o tema deste ano: Vila de Natal.\nPasseio das Águas\nO Passeio das Águas Shopping vai receber o papai noel e inaugurar a decoração no próximo sábado (8), a partir das 16h30. A chegada do bom velhinho será acompanhada de apresentação da Banda de Metais e do coral Nosso Musical.