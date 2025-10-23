Folk, country e sonoridades experimentais resumem a Shotgun Wives, que faz uma apresentação única e com ares nostálgicos nesta sexta-feira (24), no Júpiter 9 Bar. Uma das bandas mais atuantes na cena da música independente de Goiânia da década de 2010, o grupo volta a se reunir após seis anos de hiato em um tributo aos trabalhos que marcaram a carreira dos artistas. Quem abre o show é Uma Banda Qualquer e a noite conta com discotecagem da Frozen Gabs.\nA apresentação promete ser um reencontro carregado de emoção, reunindo antigos fãs e curiosos pela sonoridade singular do quarteto. Canções como For the King e do EP Hail to the Lizard King estão entre as músicas que a Shotgun Wives irá tocar durante o show especial. Ao longo da última década, a banda se fez presente em festivais importantes da cena goiana, como Grito Rock Goiânia e o Vaca Amarela.