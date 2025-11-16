A semana em Goiânia combina celebração da Consciência Negra, música e teatro para todas as idades. Entre os destaques, o show da dupla Anavitória (foto) que ocupa palco, no dia 23, às 19 horas, do Centro de Convenções da PUC Goiás, com a Turnê das Esquinas, reunindo sucessos como Trevo (Tu), Fica e Singular, além de novas canções. A programação também inclui o Festival das Artes Negras – De Palmares a Aroeira, com cortejos, cinema e espetáculo circense; o infantil Fica Comigo, do Ateliê do Gesto; tributos a Pearl Jam e Sandye Junior, além do aguardado festival de pagode Mixturadin, encerrando o fim de semana com grandes nomes do gênero. Confira a programação e divirta-se.\nQuinta-feira (20)\nArtes Negras\nDurante a Semana da Consciência Negra, o Orum Aiyê Quilombo Cultural realiza o Festival das Artes Negras – De Palmares a Aroeira, com programação gratuita que celebra a arte, a resistência e a ancestralidade negra. O cortejo do bloco Tambores do Orum acontece no dia 20, com concentração às 16 horas, na Rua W-7, no Setor Morada do Ipê. No dia 21, às 19 horas, o espaço recebe o Cine Ori. O encerramento será nos dias 22 e 23, com o espetáculo circense Solos Marginais, no Orum Aiyê Quilombo Cultural. Informações: @orumaiyecultural.