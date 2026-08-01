Todo bom noveleiro já sonhou em entrar na tela mágica da TV. Quem foi ao show da turnê Coração Acelerado, na noite de sexta-feira (31), no Espaço Dois Ipês, em Goiânia, viveu essa experiência de perto. O local foi transformado em estúdio, com câmeras, gruas e avisos de emergência nos moldes dos usados nas atrações dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.\nBastidores\nElenco atende jornalistas antes do início do show (Guilherme Alves)\nNos bastidores, elenco e artistas dividiam a mesma expectativa da plateia. "Voltar a Goiânia para encerrar esse projeto é muito especial para mim", diz ao POPULAR o ator goiano Filipe Bragança, o Mozão João Raul. Isabelle Drummond, intérprete de Naiane, falou também da recepção dos goianos antes de subir ao palco. "Não conhecia Goiás antes dessa novela e me apaixonei pela cultura, pelo sotaque e pela comida daqui", disse a atriz, que ganhou de presente pamonhas.