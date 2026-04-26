Goiânia entra na semana do feriado do Dia do Trabalhador sob o peso do sertanejo. O principal destaque da programação cultural é o show de Henrique e Juliano, que apresentam o Manifesto Musical no sábado (2), reunindo convidados e reafirmando a dimensão de uma turnê que vem arrastando grandes públicos pelo país.\nA agenda se organiza a partir desse eixo e se distribui por diferentes circuitos. Na sexta (1º), a Marcha para Jesus mobiliza milhares de pessoas em programação gospel ao ar livre. Na véspera de feriado (30), o rock independente ocupa bares e pubs. O fim de semana ainda abre espaço para festas temáticas, como a imersão retrô dos anos 1980, e para festivais alternativos na região metropolitana. Confira a programação e divirta-se:\nQuinta-feira (30)\nCasacor Goiás 2026\nCom o tema Mente e Coração, a Casacor Goiás 2026 começa sua 29ª edição no dia 30 de abril e segue até 21 de junho, no Setor Marista. São 42 ambientes residenciais e comerciais, destacando inovação, funcionalidade e sofisticação. A experiência do público é complementada pelo Restaurante Cora, operado pelo Senac, pelo café Fábrica e pelo badalado Zimbrus Bar. Os ingressos estão à venda por R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia). O espaço fica na Rua 1131, quadra 235, no Setor Marista. Informações e ingressos: casacor.abril.com.br e @casacorgoias.