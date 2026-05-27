Cantor Leonardo vai se apresentar no Festival Nova Veneza nesta quinta-feira (28). (Reprodução/Instagram/Leonardo)\nO show do cantor Leonardo vai abrir a 20ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza, reconhecido oficialmente como patrimônio cultural imaterial goiano, que começa nesta quinta-feira (28) e vai até sábado (30). Além de Leonardo, a programação conta com a cantora Naiara Azevedo, Laura Dalmás, Banda Cavatappi, Banda Santa Fé e Banda Brizza. A entrada para os shows é gratuita.\nDe acordo com a organização do evento, a expectativa para este ano é receber 150 mil visitantes. Entre os pratos mais procurados estão o macarrão à bolonhesa, lasanha, espaguete à carbonara, polenta frita e linguine.\nAo POPULAR, a organizadora do festival, Mayara do Carmo, contou que ver o festival completar 20 anos é um testemunho de resistência e paixão.