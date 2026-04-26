O megashow gratuito da cantora colombiana Shakira em Copacabana, agendado para 2 de maio, impulsiona as reservas na rede de hotéis do Rio de Janeiro, mas não deve gerar ocupação superior à média registrada há quase um ano, quando a americana Lady Gaga arrastou multidão para a praia da zona sul carioca.\nA projeção é do presidente do Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), Alfredo Lopes.\nA expectativa é chegar próximo ao que foi a Lady Gaga. Acho que a gente não vai bater [a mesma ocupação] por conta, principalmente, de dois fatores: o aumento da passagem aérea e o fato de ela [Shakira] já ter feito um show [no Rio] no ano passado", diz Lopes, em uma referência à apresentação da colombiana no estádio Nilton Santos, o Engenhão, em fevereiro de 2025.