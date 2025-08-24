A agenda cultural de Goiânia nesta semana tem como grande destaque o show de Zeca Pagodinho, que comemora 40 anos de carreira no Goiânia Arena, no sábado (30). O cantor promete emocionar o público com clássicos do samba, como Deixa a Vida Me Levar e Verdade, em uma apresentação que deve ser marcada pelo carisma e irreverência que o consagraram. Para quem quer rir, a dica é o show de stand-up Vida de Pai, de Serginho Lacerda, no mesmo dia, no Teatro e Auditório Agostiniano. O espetáculo aborda a paternidade com humor e histórias do cotidiano.\nNa sexta-feira (29), o grupo Farândola Teatro-Circo apresenta A Orelha de Vicente, espetáculo infantil inspirado em Van Gogh. Confira a programação e divirta-se.\nSegunda-feira (25)\nCanto\nO 1º Canto Gastronômico, novidade da 24ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música de Pirenópolis, recebe inscrições gratuitas de fornecedores até esta segunda-feira (25). Serão selecionados 24 permissionários para atuar nas áreas de alimentação do evento, que acontece de 12 a 14 de setembro em Pirenópolis. O edital completo, com regras, categorias e documentação necessária, está disponível em cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.