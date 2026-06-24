O que começou como uma alternativa criativa e humanizada aos tradicionais rituais de recepção aos calouros se tornou um dos mais longevos e importantes eventos culturais de Goiás. Há 64 anos, estudantes de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) transformam o trote em arte com o tradicional Show do Esqueleto, cuja edição de 2026 será apresentada nesta quinta-feira (25), às 18h30, no Teatro Goiânia. O projeto conta com patrocínio do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.Em 20 de dezembro de 2006, o espetáculo foi tombado como patrimônio cultural da Faculdade de Medicina da UFG pelo médico Heitor Rosa, criador do evento no início dos anos 1960. A nova montagem reúne mais de 90 estudantes da Turma 73 em uma produção inédita que combina teatro, música, dança, humor e reflexão social. A dramaturgia é assinada por Rodrigo Cunha e Valéria Braga, que também respondem pela direção teatral, direção de cena e preparação de elenco. À frente do espetáculo há 12 anos, a dupla divide a criação com a coordenação geral de Vinícius Augusto.Muito antes de subir ao palco, os estudantes passam por uma intensa jornada de formação artística. Ao longo de meses, participam de treinamentos vocais, corporais e teatrais, além de oficinas e laboratórios criativos. Os próprios alunos propõem personagens, situações e esquetes, que são desenvolvidos e lapidados em conjunto com a direção até ganharem forma definitiva no espetáculo. Enquanto parte do elenco atua, canta e dança, outra se dedica à criação de cenários, figurinos, objetos de cena, adereços e demais elementos que compõem a identidade visual da montagem.“É um processo denso, mas sem ser pesado porque a leveza, o bom humor e a alegria dão o tom principal do show. São ensaios, ideias aprovadas, outras que acabam passando por uma curadoria e não entram porque são muitas propostas e que não cabem em um só espetáculo. Mas o material que vai para o palco é garantia de muita emoção, reflexão e, claro, diversão para todos que forem conferir. São temas atuais e muito necessários”, ressalta Valéria Braga, sobre a construção do espetáculo. Segundo Rodrigo Cunha, a renovação constante do elenco é uma das razões para a longevidade e a vitalidade do espetáculo. “Como todos os anos a equipe se renova, não é possível refazer nada que foi feito. São novos estudantes com anseios, perspectivas e desejos de contar suas próprias histórias e se enxergar no espetáculo. Isso faz com que o espetáculo esteja sempre renovado, com vigor e falando sobre a atualidade. O que se vê é trabalho muito árduo e resulta em material muito potente”, destaca o ator, que é um dos principais nomes do teatro goiano.O Show do Esqueleto nasceu em 1962, idealizado por estudantes da Faculdade de Medicina da UFG que buscavam substituir os tradicionais trotes por uma forma mais humana, criativa e acolhedora de recepção. O sucesso foi imediato. Já na primeira edição, o espetáculo lotou o antigo Centro de Educação Física da universidade e rapidamente se consolidou como uma das mais importantes manifestações culturais ligadas ao ambiente universitário brasileiro.Ao longo das décadas, a iniciativa ampliou seu alcance e passou a incorporar elementos de crítica social, reflexão política, filosofia, cidadania e incentivo à produção artística, sem abandonar sua principal característica: utilizar o humor como ferramenta de diálogo com o público. Durante o período da ditadura militar, mesmo após o fechamento do Centro Acadêmico em 1964, o espetáculo continuou sendo realizado e tornou-se um importante espaço de resistência cultural e crítica ao regime. Posteriormente, voltou a integrar oficialmente as atividades do Centro Acadêmico 21 de Abril. Ao longo de mais de seis décadas, o Show do Esqueleto construiu personagens que se tornaram parte do imaginário popular goiano. Entre eles estão as irreverentes Baleiras, figuras cômicas interpretadas por estudantes de Medicina travestidos, responsáveis por arrancar gargalhadas dentro e fora dos palcos. Outro personagem emblemático é o próprio Esqueleto, responsável por conduzir a narrativa, provocar reflexões e encerrar o espetáculo. SERVIÇOEvento: 64º Show do Esqueleto Data: Quinta-feira (25), às 18h30Local: Teatro Goiânia / Av. Tocantins, esq. com Rua 23, CentroIngressos esgotadosMais informações: @showdoesqueleto