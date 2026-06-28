Com shows gratuitos, festivais e eventos que misturam cultura e entretenimento, a semana oferece opções para diferentes públicos em Goiânia e região. O principal destaque é a programação musical da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, que recebe Ana Castela e Daniel em apresentações gratuitas no Carreiródromo Municipal.\nA agenda também inclui a transmissão da Copa do Mundo na Arena Nº1, o Festival Internacional de Dança Goiás, que reúne participantes do Brasil e do exterior, além do lançamento do novo DVD da banda Mr. Gyn e uma noite dedicada ao metal extremo com Flagelador. Confira os destaques da semana e divirta-se.\nSegunda-feira (29)\nArena Nº1\nOs grupos Papo em OFF e Batucada do Teagá são as atrações da Arena Nº1 no dia 29, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento também contará com transmissão ao vivo do jogo da Copa do Mundo. Os ingressos para o setor Arena são gratuitos, mediante retirada pela plataforma Sympla, enquanto a Área Premium tem entradas a partir de R$ 80. Informações: sympla.com.br.