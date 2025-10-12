A semana promete para os fãs de música em Goiânia. Entre os destaques da programação cultural, o show da cantora Vanessa da Mata, com a turnê Todas Elas, na sexta-feira. Ela promete encantar o público no Centro de Convenções da PUC Goiás, reunindo sucessos da carreira e novas composições que exploram temas como pós-feminismo, maternidade e igualdade social.\nA cidade também recebe apresentações de bandas consagradas, como Planet Hemp e Pedra Letícia, e atrações intimistas como o espetáculo Jardim em Transe, da cantora Majadas. Para quem gosta de humor e reflexão social, a mostra Subversivas – Palhaçarias traz atividades gratuitas com artistas feministas, afro-brasileiros e queer, promovendo diversidade e acessibilidade. Confira a programação e divirta-se.\nSEXTA-FEIRA (17)\nTodas Elas\nA cantora e compositora Vanessa da Mata apresenta, no dia 17, a partir das 21h30, a turnê Todas Elas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. O repertório revisita grandes sucessos da carreira da artista e apresenta músicas inéditas, unindo sensibilidade, força e engajamento em temas como pós-feminismo, maternidade e igualdade social. O espetáculo promete uma experiência intensa e envolvente para o público que acompanha a trajetória da cantora. Ingressos a partir de R$ 120, disponíveis no site Sympla.