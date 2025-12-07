A semana em Goiânia chega reforçando o clima do Natal. O destaque da programação é o show gratuito da cantora gospel Aline Barros, que ocupa o Palácio da Música, do Centro Cultural Oscar Niemeyer, na quinta-feira (11) como atração principal do Natal do Bem 2025. A apresentação promete uma noite de louvor, fé e emoção. A programação da semana também conta com o espetáculo Encruzilhadas do Território, da Nalini Cia. de Dança, resultado de uma residência artística com estudantes da UFG, mais uma edição do Bailão do Nerd e um tributo ao Bee Gees, além da estreia do novo espetáculo do Ateliê do Gesto. Confira e divirta-se.\nTerça-feira (9)\nEncruzilhadas\nA Nalini Cia. de Dança apresenta nos dias 9 e 12, às 18h30, o espetáculo Encruzilhadas do Território, criado a partir de uma residência artística com estudantes de Teatro e Direção de Arte da UFG. A montagem reúne 16 narrativas autoficcionais que tratam de identidade e pertencimento, resultado de três meses de trabalho colaborativo. A entrada é gratuita, com acessibilidade em Libras.