O amor está no ar nesta semana em Goiânia. O cantor Fábio Júnior (foto) entoa seus principais sucessos que fazem da trilha sonora de muitos no sábado (21), no Centro de Convenções da Puc. O pagode também entra no roteiro: o evento Acelera Aí – Pagodinho do Saccaria Verano reúne as bandas Levemente Sensual e 25zeroUM.\nA semana reserva ainda espaço para as artes visuais: na terça-feira (17), o Museu de Arte de Goiânia abre a exposição Com Arte o Lixo Pode Virar Luxo, do artista visual Carlos Cesar Dacruz. Já na quinta-feira (18), o artista goiano Marcelo Solá apresenta uma mostra inédita no Centro Cultural Octo Marques. Confira os destaques da semana.\nTerça-feira (17)\nDacruz\nO Museu de Arte de Goiânia abre no dia 17, às 19 horas, a exposição Com Arte o Lixo Pode Virar Luxo, do artista visual Carlos Cesar Dacruz, com curadoria de PX Silveira. A mostra celebra cinco décadas de trajetória do artista e reúne 25 obras que exploram formas circulares e ovais características de sua produção, com trabalhos apresentados em Fine Art e óleo sobre tela. A entrada é gratuita e mais informações podem ser conferidas no Instagram @crcarloscesar.