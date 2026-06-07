O encontro entre Emicida e Mano Brown, dois dos nomes mais influentes da história do rap brasileiro, no domingo durante a Copa Experience, é um dos destaques da agenda cultural da semana em Goiás. A programação também traz a abertura da exposição do fotógrafo de guerra Gabriel Chaim, o espetáculo em homenagem a Tom Jobim no WineJazz e o retorno do cantor Paulo Ricardo com sucessos do RPM. Fora da capital, Pirenópolis recebe a primeira edição do festival de poesia In-Verso, voltado à formação cultural de crianças e adolescentes. Confira os destaques e divirta-se.\nQUARTA-FEIRA (10)\nGuerra Sem Fim\nO fotógrafo e jornalista de guerra Gabriel Chaim abre, no dia 10, a exposição 10 Anos de Guerra Sem Fim, no MAC Goiás, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Com curadoria de Fernando Costa Netto, a mostra reúne imagens produzidas ao longo de uma década de cobertura de conflitos no Oriente Médio. A exposição marca a estreia da Noca Lab, produtora cultural criada pelo diretor de cena João Menino e pelo médico Sérgio Baiocchi, com a proposta de aproximar novos públicos da arte por meio de exposições, eventos e projetos audiovisuais. Entrada franca. Informações: @nocalab.