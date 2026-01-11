A semana começa com a cultura institucional em evidência e termina embalada por música em diferentes estilos e públicos em Goiás. Na quinta-feira (15), o destaque no mundo da cultura é a posse da escritora Lêda Selma na presidência da Academia Goiana de Letras, marco simbólico para o cenário literário local, e a apresentação do Abracadabra Circus, de Dedé Santana e Diego Hypólito.\nA partir de sexta-feira (16), a programação ganha ritmo noturno e clima de festa, com o retorno dos DJs Kasino ao Bolshoi Pub e, no sábado (17), uma agenda que se espalha entre Goiânia, Aparecida de Goiânia e Caldas Novas. Tem opções do metal do Gang Fest 2.0 e pelo rap de Hungria, um dos nomes mais celebrados do gênero. Confira a programação e divirta-se.\nQUINTA-FEIRA (15)\nPosse na AGL\nA escritora Lêda Selma toma posse, no dia 15, às 17 horas, como presidente da Academia Goiana de Letras para o biênio 2026–2028. A cerimônia será realizada no Auditório Jaime Câmara, na sede da AGL. Eleita para o cargo pela terceira vez, Lêda Selma sucede Aidenor Aires e terá como vice-presidente o escritor Ademir Luiz. Fundada em 1939, a Academia pretende iniciar um novo ciclo com foco no fortalecimento institucional e na ampliação de sua presença cultural. Informações: @aglgoletras.