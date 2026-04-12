A agenda cultural de Goiânia nesta semana tem na música seu principal motor, com destaque para o festival No Pelo 360°, que reúne grandes nomes do sertanejo e do pagode em uma proposta imersiva. O evento, liderado por Hugo e Guilherme, traz ainda atrações como Léo Santana, Dilsinho e João Bosco e Vinícius.\nParalelamente, a cidade mantém uma programação diversa, com a 17ª Mostra O Amor, a Morte e as Paixões ampliando o debate cultural com palestras que conectam literatura e psicanálise, além de atividades do Abril Azul, como a Expo Arte Rede Teia Agir e o Congresso Autismo sem Fronteiras. Na música, a semana também inclui a abertura da nova turnê da banda Mr. Gyn, em Inhumas, e apresentações no dia 17, com Maíra Lemos e o encerramento do Festival MPB em Série. Confira os destaques e divirta-se.