A programação da semana está de tirar o chapéu. O Aparecida É Show 2025 abre no dia 24 com grandes nomes como Natanzinho Lima, Livinho e Zé Felipe, prometendo lotar o estacionamento da Cidade Administrativa, em Aparecida de Goiânia. Já a dupla Jads e Jadson reúne fãs em Goiânia com a gravação do projeto Brutos de Verdade, que contará com participações de peso: Jorge e Mateus, César Menotti e Fabiano, Hugo e Guilherme. Amada e admirada por onde passa, a cantora Maíra prepara um show especial no Bolshoi Pub, na sexta-feira. E tem mais: lançamento de documentário sobre artistas goianos, festa temática dedicada ao rock e um encontro de reggae que promete agitar o Cererê. Confira a programação e divirta-se.\nTERÇA-FEIRA (23)\nDoc\nO CCUFG recebe, às 19 horas, a estreia da série documental Longa Jornada Palco Adentro, composta por seis episódios. A produção mergulha nas trajetórias de 12 artistas goianos que dedicaram suas vidas às artes cênicas. Otrabalho reúne depoimentos que revelam a paixão e os desafios do fazer teatral em Goiás. Entrada franca Av. Universitária, nº 15.33. Setor Universitário. Informações: @agencialumieira.