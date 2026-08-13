Quatro anos após anunciar o fim da dupla sertaneja com a irmã, Simone Mendes, Simaria prepara sua volta aos palcos. A cantora gravará um DVD solo em 12 de setembro, em São Paulo, em um projeto que marca o início de uma nova fase profissional.\nDesde o fim da parceria, Simaria ficou afastada dos shows e se dedicou aos filhos e à criação de novos projetos. "Nunca deixei de ser música. Ela sempre esteve em mim. Esse tempo foi importante para que eu pudesse voltar do jeito que sonhava: inteira, feliz e pronta para viver tudo isso novamente ao lado do meu público. Estou contando os dias para esse reencontro", diz a cantora.\nO repertório terá músicas inéditas e canções que fazem parte de sua trajetória. A proposta reúne elementos do sertanejo, do pop e da música latina. Durante o período longe dos palcos, a cantora também escreveu músicas inspiradas em experiências pessoais e acontecimentos dos últimos anos. Segundo ela, parte das questões vividas nesse intervalo aparece nas letras do novo trabalho.