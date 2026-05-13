Está dada a largada para os oito dias de programação da Pecuária de Goiânia 2026, que começa nesta quinta-feira (14) com shows de Simone Mendes, Matheus e Kauan e da banda Seu Desejo. “Voltar para cantar na Pecuária é sempre especial, porque a energia do público daqui é diferente, é intensa, apaixonada”, comenta Simone. O evento segue até o dia 24 de maio com nomes como Rionegro e Solimões, Alok, Ana Castela, Lauana Prado, Natanzinho Lima, Jads e Jadson e Raça Negra. A entrada é gratuita.\nEm carreira solo desde 2022, Simone Mendes é uma das cantoras mais ouvidas do País. Ela atingiu grande sucesso como dupla de sua irmã, Simaria, mas atualmente vive o ápice dessa trajetória na música, avalia. “Hoje existe mais segurança, maturidade e confiança em quem eu sou. Com o tempo, fui entendendo minha identidade artística, aprendendo a confiar mais nas minhas escolhas, ouvindo mais quem está ao meu redor e a cantar cada vez mais com verdade. Acho que hoje eu consigo viver a música de uma forma muito mais completa”, diz.