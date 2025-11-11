“Quando falamos em criar uma orquestra, estamos falando de expectativas e sonhos. Estamos falando de pessoas.” É assim que o maestro Alexandre Muratore Gonçalves celebra o nascimento da Orquestra Sinfônica e do Coro Sinfônico da Universidade Federal de Goiás (UFG). O sonho antigo da Escola de Música e Artes Cênicas (Emac) será concretizado nesta quinta-feira (13), quando os artistas subirão ao palco do Teatro Sesi para a apresentação que celebra o início das atividades oficiais do projeto.\nSão 142 integrantes, sendo 76 instrumentistas, 48 cantores e 18 auxiliares, muitos estudantes da universidade, outros egressos e convidados. Todos recebem uma bolsa pela participação no projeto fruto da parceria entre a UFG e a Fundação de Amparo à Pesquisa (Funape), patrocinadoras da Temporada 2025 do grupo. Os ensaios acontecem duas vezes por semana e, além do concerto de lançamento, outras duas apresentações estão marcadas ainda em 2025.