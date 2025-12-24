Aos 24 anos, o ator goiano Filipe Bragança vive um daqueles momentos que moldam uma carreira. Protagonista da novela Coração Acelerado, sua estreia como personagem principal da faixa das 19h da TV Globo, ele equilibra a agenda intensa de gravações, números musicais e a responsabilidade de dar vida a João Raul, um ídolo sertanejo dividido entre fama, fragilidades e um amor capaz de revirar a trama.\nO desafio é grande, mas o ator, que este ano esteve ao lado da também goiana Ingrid Guimarães no cinema em Perrengue Chique, o encara com a convicção de quem nunca cogitou outro caminho que não fosse atuar. “Estou feliz e honrado em poder interpretar um personagem tão intrigante, divertido e complexo, e criativamente poder torná-lo muito mais do que tão somente um mocinho de novela”, contou, em entrevista ao POPULAR.