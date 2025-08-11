Siron Franco é, há mais de cinco décadas, um intérprete agudo e perspicaz do nosso tempo. Catástrofes ecológicas e dramas humanos sempre encontraram eco em seu olhar atento e crítico. Essa sensibilidade está presente em 20 pinturas de grandes dimensões reunidas na exposição Siron Franco: Observando o Mundo desde o Centro do Brasil. A mostra será inaugurada nesta terça-feira (12), das 18 às 21 horas, na Cerrado Cultural, em Brasília (DF).\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nCom curadoria de Agnaldo Farias, a mostra destaca a capacidade do artista de traduzir em telas os conflitos, as iniquidades e também a beleza que compõem o mundo, em um conjunto de obras nutridas pela realidade. Desde o início da carreira, Siron se dedica a olhar para o seu tempo. A exposição revela sua habilidade de extrair, de imagens icônicas — como a de um animal solitário em meio a inundações —, um discurso potente sobre vulnerabilidade.