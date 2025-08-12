Adentrar ao sobrado de cor salmão localizado na Rua 20, no Centro, é o mesmo que mergulhar em um universo de letras, obras literárias e narrativas históricas. A Casa de Colemar Natal e Silva, que abriga a Academia Goiana de Letras (AGL), completa 85 anos e é marco inaugural de Goiânia. “É a residência de nº 1 registrada em cartório na capital”, adianta o atual presidente da instituição dos imortais goianos, o poeta Aidenor Aires.\nA casa pode até já ter vivido dias mais gloriosos no passado, mas ainda preserva o oásis das letras no Brasil Central. Por lá, há uma reunião de obras em extensa biblioteca com títulos preciosos da literatura de Goiás. Uma portentosa estante de madeira embutida na antessala revela títulos preciosos como Corpo Noturno, de Coelho Vaz; Os Tempos da Mudança, de Jaime Câmara; Vida Mundo, de Carmo Bernardes; e O Gentil Homem, assinado por Peixoto de Silveira.