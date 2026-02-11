A atriz Sol Vega foi expulsa do BBB 26 (Globo). Nesta quarta (11), a carioca gritou no rosto de Ana Paula Renault, pegou no braço dela e pisou em seu pé. Na visão da emissora, houve risco a integridade física da mineira.\nEm trechos que circulam pelas redes sociais, Sol começa a gritar e corre para cima de Ana Paula. Na sequência, ela dá um encontrão no corpo da colega de confinamento e segura o braço dela. A hashtag #solexpulsa já figurava em primeiro lugar nos assuntos mais comentados das redes sociais.\nAté a última atualização desta reportagem, a Globo não emitiu nota. O F5 apurou que a Globo avaliou a expulsão desde o início da manhã e interpretou que foi mesmo caso da saída de Pedro Augusto e Jonas Sulzbach: mesmo que não houvesse a intenção, houve o fato de expulsar.\nTadeu Schmidt vai falar com os participantes sobre fair play de jogo nesta quarta-feira (11). A Globo está preocupada como excesso de saídas do programa.