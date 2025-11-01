-Solange Almeida espetinho (1.3331276)\nA cantora Solange Almeida apareceu em um espetinho de Goiânia e surpreendeu os clientes que estavam no local. A artista chegou enquanto Robson Carvalho estava se apresentando e, juntos, a dupla cantou a música “Cerveja e Socorro”. O vídeo foi publicado nas redes sociais e, até o momento, acumula quase 800 mil visualizações (assista acima).\nPrimeiro, Robson começa a cantar sozinho, enquanto as pessoas em volta observam atentas e filmam a apresentação. Logo depois, Solange se aproxima e surge atrás do amigo, que fica surpreso. Então, os dois terminam de cantar a música, se abraçam e divertem as dezenas de clientes presentes.\nLeonardo surpreende e faz dupla com cantor na porta de supermercado, em Goiânia\nCleber, da dupla com Cauan, invade pagode e canta com músicos; vídeo