Na noite de quinta-feira (26), após a consagração da liderança de Samira Sagr no BBB 26 (Globo), a atriz Solange Couto conversou com Alberto Cowboy sobre os rumos do jogo e ambos aproveitaram o momento para criticarem Ana Paula Renault e Milena Moreira.\nApesar de estarem em grupos distintos e se votarem, a camarote e o veterano se juntaram para executar plano de Babu Santana contra a dupla de mineiras. Na varanda, Solange deixou a rivalidade de lado e se sentou para conversar com o veterano.\nA atriz afirmou que, com a nova liderança, seu grupo virou alvo e Cowboy discordou, afirmando que seu lado do jogo é quem está na mira. Solange comentou que Ana Paula está "bolada" com ela após a conversa que ambas tiveram na parte da tarde.\nSolange Couto faz comentário sobre Ana Paula no BBB 26 e causa polêmica nas redes sociais