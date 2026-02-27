Conduzido pela sonoridade dos instrumentos do Grupo Solo Brasil, pela voz de Maria Eugênia e pela poesia declamada por Lauro Moreira, um show que já percorreu quatro continentes chega a Goiânia em apresentação inédita e gratuita. Solo Brasil - Uma Viagem Através da Música do Brasil será apresentado neste sábado (28), às 20 horas, no Teatro Sesi. O show, que integra a programação do Festival MPB em Série, é realizado por meio da Lei Goyazes e também será realizado neste domingo (1º), às 17h30, na Casa Thomas Jefferson (Asa Sul), em Brasília.O show está celebrando 26 anos desde sua criação, quando circulou por 21 países, reafirmando sua proposta de apresentar um amplo panorama da música brasileira. “Esse espetáculo tem um significado muito especial para mim, porque faz parte de uma história que começou há muitos anos, quando a música brasileira nos levou a percorrer diversos países e a apresentar a nossa cultura para públicos de diferentes línguas e tradições. Voltar a apresentá-lo agora é como revisitar uma trajetória que ajudou a levar a canção brasileira para o mundo”.Idealizado pelo embaixador Lauro Moreira, o projeto revisita a construção da identidade sonora do Brasil, dos seus primórdios ao final do século 20, em uma narrativa que combina música, memória e história cultural. Nesta nova temporada, o show ganha nova configuração e retorna aos palcos a direção musical de Luiz Chaffin, reunindo músicos experientes em uma formação que dialoga com diferentes períodos e sonoridades da música nacional. A apresentação mescla narração ao vivo, execuções instrumentais e projeções audiovisuais.O espetáculo Uma Viagem Através da Música do Brasil e o Grupo Solo Brasil nasceram no final da década de 1990, a partir da repercussão internacional do disco Pindorama (1997), que levou Maria Eugênia a se apresentar na Expo Lisboa, em 1998. Foi durante essa temporada em Portugal que a artista conheceu o embaixador Lauro Moreira, dando início a uma parceria dedicada à difusão da cultura brasileira no exterior por meio da música. Em seguida, o projeto percorreu a América Latina, América Central e Europa, com apresentações no Paraguai, Uruguai, Argentina, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Alemanha, México, Cuba, Jamaica, Venezuela, Marrocos, França e Espanha.A trajetória internacional resultou ainda na gravação de um álbum ao vivo em Goiânia, em 2000, e de um DVD registrado em Lisboa, em 2008, além de render à cantora o título de Oficial da Ordem do Rio Branco, concedido pelo Itamaraty, tornando-a a primeira mulher goiana a receber a honraria pelos serviços prestados à cultura brasileira fora do país.Maria Eugênia começou sua formação musical ainda criança, aprendendo piano aos quatro anos e conciliando aulas de canto erudito durante a adolescência. Formada pela Universidade Federal de Goiás, sua aproximação com a música popular brasileira aconteceu ao participar de um concurso na Praça Universitária. Em 1992, lançou seu primeiro disco, Maria Eugênia, produzido por Ricardo Leão e que recebeu o Prêmio Tiokô de Música da União Brasileira de Escritores, consolidando sua presença no cenário musical de Goiás com um repertório que valoriza as tradições regionais.Ao longo de três décadas, Maria Eugênia desenvolveu um trabalho que mescla músicas regionais com clássicos da MPB, buscando contar histórias por meio de um repertório cuidadosamente selecionado. Um marco importante na carreira da artista foi a música Companheiro, tema da novela Araguaia da TV Globo, em 2010, que ampliou sua visibilidade nacional. SERVIÇOEspetáculo: Solo Brasil – Uma Viagem Através da Música do Brasil - Festival MPB em Série Data: Sábado (28), às 20 horasLocal: Teatro Sesi / Av. João Leite, Setor Santa GenovevaEntrada: gratuita (sem retirada prévia)Mais informações: Instagram @mariaeugeniacantora