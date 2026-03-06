Pequi que invade o ar antes mesmo de chegar à mesa, pamonha ainda quente aberta na palha, empadão goiano que se revela em camadas e pit-dog que atravessa madrugadas e gerações. É desse repertório de cheiros, sabores e memórias que nasceu o livro Festival de Goianidade – Com Efeito e com Afeto, da jornalista Sonea Stival. Na obra, ela transforma duas décadas de festivais gastronômicos em narrativa sobre identidade, pertencimento e política cultural em Goiás. O lançamento da obra será na segunda-feira (9), às 19 horas, na sede da Fecomércio-GO, no Setor Marista.\n“Penso ser importante esse registro como contribuição para a literatura gastronômica, por envolver a cultura alimentar de vários municípios das diversas regiões de Goiás”, explica a autora. A partir de mais de 20 anos de atuação na criação e curadoria de festivais gastronômicos, Sonea Stival afirma que o livro nasceu da necessidade de organizar essa trajetória e dar visibilidade a quem sustenta a mesa goiana.