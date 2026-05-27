SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Stan Lee, cocriador do universo Marvel morto em 2018, terá a sua voz e imagem recriadas via parceria entre a ElevenLabs, companhia especializada em inteligência artificial, e o Stan Lee Universe, que se dedica à preservar o legado do artista.\nSegundo o anúncio feito pelas empresas, a voz de Lee será clonada para narrar livros no aplicativo Eleven Reader. A proposta terá início com uma adaptação de "A Ilha do Tesouro" e deve ter contemplar uma nova obra a cada mês.\nA parceria também disponibilizará versões digitais da imagem do quadrinista para diferentes plataformas, e permitirá que usuários criem vídeos e áudios inspirados em Lee.\n"Stan sempre acreditou em encontrar seus fãs onde eles estivessem. Essa parceria é uma forma de dar continuidade a isso. Os fãs sempre nos disseram que, ao lerem suas histórias em quadrinhos, ouvem as palavras na voz de Stan, e agora, graças à ElevenLabs, podemos tornar isso realidade", disse Chaz Rainey, representante do Stan Lee Universe, à imprensa.