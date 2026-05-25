Tem novidade chegando no Multishow! O Stories da Mansão - O Retiro estreia no dia 2 de junho, trazendo Carlinhos Maia de volta ao canal em uma aventura bem diferente da primeira temporada. Se antes o influenciador reuniu os amigos em uma mansão em São Paulo, agora a turma troca a capital pelo campo, num retiro na serra em busca de reconexão e paz interior.\nEntre práticas de autoconhecimento e dilemas existenciais, o grupo enfrenta seus próprios conflitos com muito humor e caos. A cada episódio, convidados se juntam a essa jornada nada tradicional de transformação divertida.\nAo lado de Carlinhos Maia, participam do Stories da Mansão - O Retiro Rico Melquiades, Weslley Araujo, Rafa Moreira, Joel Divo, Patixa Teló, Julia Unica, Bianka Nicoli, Bubu e Ludmillah Anjos. Mariana Farah, especialista em despertar da consciência e autoconhecimento, integra o elenco como guru do grupo. A segunda temporada do programa conta ainda com a participação de convidados especiais. São eles Deborah Secco, Whindersson Nunes, Lucas Guimarães, Luciana Gimenez, Márcia Fu, Maya Massafera, Tirulipa e João Pedro Moura.