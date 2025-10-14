Entre o riso e a resistência, Goiânia se prepara para receber a Subversivas – Mostra de Palhaçarias, um encontro que transforma o picadeiro em espaço de escuta, afeto e questionamento. A iniciativa reúne artistas e coletivos que fazem da palhaçaria uma linguagem de liberdade e crítica social, com destaque para o olhar feminista e a potência criativa das mulheres no circo. A programação, que começa a partir de sexta-feira (17) e segue até domingo (19), é gratuita e se espalha por ruas, praças e espaços culturais da capital.\n“Enquanto outros festivais celebram a arte da palhaçaria de forma ampla, aqui o olhar se volta para as vozes femininas, afro-brasileiras e queer — palhaçarias que desafiam estereótipos, quebram silêncios e ocupam, com humor, lugares que sempre lhes foram negados”, celebra a palhaça Fernanda Pimenta, idealizadora do projeto. A mostra é uma realização da Meraki Produção Cultural em parceria com a Farândola Teatro-Circo, e tem apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc.