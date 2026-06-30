Criada e escrita por Manuela Dias, com direção artística de Gustavo Fernández, Justiça 2 estreia na TV Globo no dia 7 de julho, levando para a TV aberta suas histórias marcantes sobre escolhas, consequências e a busca por reparação. Após conquistar o público no Globoplay e ganhar prêmios importantes, como o Seoul International Drama Awards (Coreia do Sul) e o melhores do ano (Domingão com Huck), a série será exibida de terça a sexta-feira.Para a autora, a estreia na TV aberta inaugura uma nova fase na trajetória do projeto. “Tudo que fazemos é para o público e a TV aberta tem um alcance muito amplo. É muito empolgante pensar nessa estreia próxima. Essas são histórias que envolvem grandes desafios, mas com muita superação. Justiça conta histórias duras, mas nunca derrotistas. São narrativas conduzidas pela noção de reparação e luta por identidade”, comenta Manuela Dias.Com ambientação em Brasília e Ceilândia, no Distrito Federal, a produção mantém o formato antológico que marcou Justiça e apresenta novos personagens e conflitos, conectados por um mesmo ponto de partida: decisões que mudam vidas para sempre. Criada e escrita por Manuela Dias e com direção artística de Gustavo Fernández, a série propõe uma reflexão sobre os limites entre justiça e vingança.A narrativa acompanha Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa), quatro personagens presos no mesmo dia. Sete anos depois, ao deixarem a prisão, eles tentam retomar suas trajetórias enquanto lidam com as consequências de seus atos e enfrentam novos dilemas morais — em uma jornada atravessada por dor, recomeços e diferentes formas de enxergar o que é justo.O elenco reúne ainda Leandra Leal, que retorna como Kellen — a única personagem da primeira temporada —, além de Paolla Oliveira, Alice Wegmann, Júlia Lemmertz, Marco Ricca, Marcello Novaes, Maria Padilha, Gi Fernandes, Danton Mello e Fábio Lago.Justiça 2 é uma série original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por Manuela Dias, com colaboração de Walter Daguerre e João Ademir e pesquisa de Aline Maia. A série tem direção artística de Gustavo Fernández, direção de Pedro Peregrino, Ricardo França e Mariana Betti, produção executiva de Luciana Monteiro e direção de gênero de José Luiz Villamarim. Estreia na TV Globo no dia 7 de julho, após Conversa com Bial — que volta em novo horário — e será exibida de terça a sexta, após a programação noturna.